La natura che mai smette di sorprendere, sulla Spiaggia di Sottotorre la schiusa di uova di tartaruga ha tenuto sveglia tutta l’equipe per assistere e assicurare il buon fine del viaggio dalla sabbia al mare.
Il Sindaco Antonello Puggioni in accordo con il Comandante della Capitaneria di Porto di Calasetta ed il Centro Cetacei di Nora ha ordinato lo spegnimento di tutte le luci riguardanti la strada di Sottotorre per permettere alle piccole nate di raggiungere il mare.
Alle 3,30 Puggioni ha comunicato “che effettuati tutti i primi accertamenti da parte delle Autorità Competenti del Centro Cetacei di Nora i quali hanno portato alla luce una prima zona di nidificazione, la spiaggia di Sottotorre rimarrà chiusa sino alle 9:30 di questa mattina per terminare i lavori di preparazione dei corridoi necessari alle nuove nate per raggiungere il mare.
Dalle 9:30 in poi la spiaggia sarà riaperta liberamente a tutti. La zona o eventuali altre zone di nidificazione che potrebbero presentarsi saranno presidiate H 24 da personale coordinato dai Biologi del Centro Cetacei di Nora. Entro la mattinata di oggi verrà emessa un’ Ordinanza con tutte le prescrizioni necessarie.
Si ringrazia il Comandante della Capitaneria di Porto di Calasetta Camba Massimiliano, l’Assessore all’ Ambiente D’Antonio Giuseppe, la società IMAGE srls e tutte le persone intervenute che hanno dato supporto nello svolgimento delle attività necessarie relative a questo bellissimo evento che riguarda il nostro territorio”.