Un 15enne accoltella un compagno di classe dopo una lite: momenti di grande paura e tensione

Un brutto episodio di violenza è accaduto questa mattina all’interno del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria. Un 15enne ha aggredito con un coltello un compagno di classe dopo una violenta lite. Fortunamente, il giovane- subito trasportato in ospedale- non ha riportato lesioni gravi e non è in pericolo di vita. Stando alle prime testimonianze, la lite sarebbe sorta per futili motivi e i colpi sferrati dal 15enne sarebbero stati superficiali, sia alla spalla che al fianco. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, e la Procura dei minori ha denunciato l’aggressore. Sul luogo sono arrivati anche i genitori e i parenti del ragazzo aggredito, e si è creato un momento di concitazione in cui è stato ferito anche un professore. Le forze dell’ordine stanno ascoltando vari testimoni per capire la dinamica dell’aggressione e i motivi scatenanti.