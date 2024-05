Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“La Zedda? Mi ricorda quei compagni di classe che non avevano voglia di studiare e copiavano dai compagni di banco”. Giuseppe Farris sferzante dopo la presentazione ufficiale di Alessandra Zedda lancia il teatrino della politica numero 4 :”Apprendo dai media, della conferenza stampa con cui la candidata LEGHISTA, ALESSANDRA ZEDDA, oggi, ha presentato il suo campo (“lungo”, non “largo”).

Apprendo, anche se non ne avevo alcun dubbio, che il loro programma elettorale, ad oggi, non esiste ancora. Per il resto, l’azione amministrativa che immaginano (eterodiretta da alcuni dirigenti del Comune) sarà in perfetta CONTINUITA’ CON LA GIUNTA TRUZZU di cui, infatti, verranno candidati i due principali alfieri: l’Assessore alla Viabilità e Traffico, ALESSIO MEREU, e l’Assessora ai Lavori Pubblici, GABRIELLA DEIDDA. Sostanzialmente, insieme all’ ex Sindaco, i protagonisti principali della peggior Giunta Comunale che la città abbia MAI conosciuto. Per il resto, poco da aggiungere.

La candidata LEGHISTA, ALESSANDRA ZEDDA, con una contraddizione in termini senza pari, riferisce che hanno “avviato una fase di ascolto con la cittadinanza, che abbiamo sempre avuto e non è mai venuta meno” e snocciola una serie di temi copiati, pedissequamente, da quanto CiviCA 2024 (che ha ascoltato 10.063 cagliaritani sul campo) sta narrando da Ottobre 2023.

Mi ricorda quei compagni di classe che non avevano voglia di studiare e copiavano dai compagni di banco. Mentre l’unica sua giustificazione è che, lo scorso autunno, era impegnata nelle manovre del Palazzo Regionale per ottenere una candidatura a Presidente, resta una certezza : se mi vuole inseguire sui bisogni della città sappia che gli elettori sanno sempre distinguere fra l’originale e la copia”, conclude il candidato sindaco del Movimento Civico Giuseppe Farris.