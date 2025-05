Ultime immagini dallo storico mercato di Sant’Elia, ecco il video- Sono rimasti in tre rispetto ai 67 boxisti originali che animavano il mercato.

Immagini di tristezza e desolazione quelle che si vedono nel video. Un mercato che sembra ormai abbandonato e prossimo alla chiusura.

Una vera e propria istituzione dal dicembre del 1997, non solo per il quartiere di Sant’Elia ma anche per tutti i quartieri limitrofi, come Monte Urpinu, La Palma e Quartiere del Sole. Una volta che gli ultimi boxisti se ne andranno il Comune procederà alla chiusura definitiva, anche se ancora non si sa nulla sulla fine che farà questo stabile.

Non c’è alcuna conferma ufficiale ma le condizioni in cui versa il mercato parlano da sole. Serrande bloccate, l’ascensore non funzionante, l’assenza di un piano antincendio, ruggine, carrelli lasciati in giro, postazioni vuote . Segnali che lasciano presagire l’abbandono dell’intera struttura nel prossimo futuro.