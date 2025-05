Il Consigliere regionale Cozzolino: “Serve verità e trasparenza per tutelare la salute dei sardi”. Un Osservatorio Speciale sulle Criticità Oncologiche per indagare in modo scientifico e sistematico il legame tra l’aumento delle patologie tumorali in Sardegna, l’inquinamento ambientale e la sicurezza alimentare. È questa la proposta presentata dal Consigliere regionale Lorenzo Cozzolino, membro della Commissione Sanità del Consiglio Regionale. “È dovere della politica dare risposte serie ai cittadini, soprattutto di fronte a fenomeni così gravi come l’aumento dei tumori in diverse aree della nostra isola”, ha dichiarato Cozzolino. “Vogliamo capire se esiste una connessione tra quello che respiriamo, ciò che mangiamo e la nostra salute”. L’Osservatorio, secondo quanto previsto nella proposta, sarà composto da un team multidisciplinare: oncologi, esperti ambientali, specialisti in sicurezza alimentare, rappresentanti delle ASL, dell’ARPAS, dell’Istituto Zooprofilattico e delle università sarde.

Tra i suoi principali compiti:

mappare le zone con alta incidenza tumorale;

monitorare e analizzare i fattori di rischio ambientali e alimentari;

controllare la qualità di carne, pesce, frutta e verdura prodotti in Sardegna;

verificare l’autenticità dei prodotti dichiarati biologici;

fornire dati aggiornati alla Regione e alla cittadinanza.

“La nostra terra ha bisogno di verità, trasparenza e prevenzione”, ha aggiunto il consigliere. “Non possiamo più permettere che la mancanza di controlli metta a rischio la salute dei sardi o favorisca chi opera nell’illegalità alimentare a scapito di chi produce con serietà”. La proposta sarà ora esaminata dalla Commissione Sanità, con l’auspicio che possa raccogliere un ampio consenso trasversale.

