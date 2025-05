Morto per un’intossicazione da farmaci. È questo che ha rivelato l’autopsia sul 14enne di Bricherasio, nel Torinese, morto venerdì scorso all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Il giovane è stato colpito da un’insufficienza respiratoria dopo una serata con gli amici mentre di trovava a casa dei nonni materni. Il 14enne li aveva raggiunti a Settimo Torinese per dormire da loro, poi il malore. A nulla è servita, purtroppo, la corsa in ospedale. Sono in corso gli esami tossicologici che chiariranno le sostanze assunte e cosa abbia provocato il decesso. Sulla vicenda indaga la Procura di Ivrea.