Ucciso a coltellate, Villaspeciosa piange Alessandro Cambuca: sulla bara fiori e la maglia del Milan

Il triste addio al 27enne morto dopo le sei coltellate sferrate da Fabio Concas. Le esequie celebrate da monsignor Ferdinando Caschili. Distrutti dal dolore i genitori, l’attuale compagna e la sua ex. Liberati in cielo, tra gli applausi, tanti palloncini bianchi e neri. Presente anche il sindaco Gianluca Melis: “Perdiamo un giovane papà in un modo assurdo, la nostra non è una comunità violenta”