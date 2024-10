Nuraminis, via le transenne: liberato l’ingresso nella 131

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nuraminis – Via le transenne nella ss131, “ultimi lavori prima della riapertura del primo ingresso” annuncia il sindaco Stefano Anni. “Finalmente”, esultano gli automobilisti. Fine dei disagi, almeno nel tratto che interessa il territorio, per il resto delle opere lungo l’arteria sino a Cagliari, si dovrà attendere almeno al primo semestre del 2025.

La rimozione del cantiere è prevista tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre con il ripristino della circolazione su entrambe le carreggiate.

La riapertura verrà effettuata in modalità di cantiere, con limite di velocità a 50 chilometri orari. Tra la fine del mese e l’inizio del nuovo mese, inizieranno i lavori per il cavalcavia al km 27,300 che fermerà il traffico dello svincolo di Nuraminis – Serramanna. Nuovi disagi in vista, quindi, per i viaggiatori dei centri del Medio Campidano che dovranno, necessariamente, imboccare le nuove deviazioni per immettersi nella ss 131.