La zona è quella di via Olanda e le immagini parlano chiaro: buste con tanti cadaveri di gatti e cani gettati in mezzo ai binari.

“Da questa estate sta succedendo spesso e nel giro di due giorni abbiamo scoperto altri 5 casi. Vorremmo risolvere la situazione, abbiamo fatto varie segnalazioni a chi di competenza ma senza aver risolto niente. Chiediamo prima di tutto il ritiro delle carcasse di questi poveri animali, perché dall’odore che c’è in via Olanda non è possibile aprire nemmeno le finestre per prendere un po’ di aria e neanche far uscire i bambini a giocare fuori. Inoltre chiediamo l’installazione delle telecamere, in questa zona non ci sono”.