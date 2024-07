Uccisa 21 anni fa a Solarussa, a Sanluri evento speciale dedicato a Roberta Zedda

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono passati già 21 anni da quando ci siamo svegliati senza Roberta portata via dalla sua e dalla nostra esistenza, così, improvvisamente, senza che nessuno tra i tanti che l’amavano abbia potuto fare niente. Tutti ci ricordiamo bene dove fossimo o cosa facessimo quando abbiamo avuto la notizia della sua scomparsa: è stato per tutti uno tsunami, siamo stati travolti e dopo 21 anni ancora ci pensiamo. Pensiamo a Roberta, al suo sorriso e alla sua voglia di vivere e di dedicarsi ad un lavoro così difficile e prezioso come sapeva fare Lei e che ha fatto fino all’ultimo momento della sua vita. Noi La ricordiamo sempre così con il suo bellissimo sorriso che ci dava allegria e serenità e che la rendeva unica.

Ciao Robi in realtà sei sempre con noi.

A 21 anni dalla sua scomparsa il fratello e tante persone che la hanno amata vogliono ricordare e onorare Roberta Zedda.

Insieme ricordiamo

3 Luglio 2024

A 21 anni dal suo omicidio avvenuto a Solarussa mentre svolgeva il suo turno di Guardia medica.

La Santa Messa in suffragio verrà celebrata nella chiesa di San Lorenzo a Sanluri

In seguito al Teatro Comunale di Sanluri Akinu Congia, la ricorderemo con musiche, canti, balli, racconti, poesie e preghiere.

Con Carla Denule e Le Kanusie oltre a tanti altri amici che ci aiuteranno a onorare la memoria di Roberta

Concluderemo con un buffet per salutarci in amicizia.

Con l’alto patrocinio della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna e il patrocinio del Comune di Sanluri

Roberta Zedda, ricordiamola insieme

Data: Mer, lug 3 • 19:30 CEST