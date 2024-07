Monserrato, ecco il primo Eurospin con area ristoro e mega polo sportivo più parcheggi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I carrelli sono già posizionati uno dietro l’altro, uniti dalle cordicelle in metallo che svolazzano solo quando si mette una moneta, idem i vari prodotti sugli scaffali. Eccolo, in anteprima, il primo discount di tutta Monserrato. Il marchio, mai stato un mistero, è Eurospin. Totalmente riqualificata la via dell’Argine, un’operazione fatta tutta con denari privati dove sono state inserite varie opere: c’è un’area giochi per bimbi con tanto di altalene, un campo da calcetto, i campi da padel e un punto dedicato al ristoro: lì sarà inaugurato un bar o un’area food per cercare di intercettare sia i clienti del discount sia le famiglie che porteranno i bimbi a giocare e a disputare gare. Il taglio del nastro è confermato: avverrà domani, mercoledì 3 luglio, e si tratta della prima inaugurazione del terzo mandato da sindaco ottenuto da Tomaso Locci. Già due lunedì fa, a risultato del ballottaggio acquisito, aveva avvisato con un video sui social dell’apertura del discount e delle attività sportive. Nell’area trovano spazio anche decine di parcheggi, in una zona dove la fame di traffico è tanta.

Le prime carte sull’Eurospin a Monserrato arrivano in Comune cinque anni fa, mese più mese meno. Si apre quasi subito un braccio di ferro tra la minoranza di allora, che ha sempre bollato come “negativa” l’operazione perchè avrebbe significato la morte dei piccoli negozi monserratini, e il sindaco, sempre Tomaso Locci, che ha garantito che non ci sarebbe stata nessuna morìa di attività commerciali e che, per vari prodotti, lo stesso colosso della distribuzione a prezzi bassi avrebbe attinto dai negozi del paese alle porte di Cagliari. Alla fine, due anni e mezzo fa arriva la benedizione da parte del Consiglio comunale al progetto. Il cantiere è bello che terminato, manca solo il taglio del nastro.