Ritrovato senza vita il barman 26 enne scomparso durante una festa al mare

La storia del barman veneziano Alex Marangon si è conclusa nel peggiore dei modi. Sembra infatti che sia suo il corpo senza vita ritrovato nella zona di Ciano del Montello, frazione del comune di Crocetta del Montello, in provincia di Treviso. Il giovane era scomparso nella notte fra sabato e domenica durante una festa sulla spiaggia a Vidor. Ancora da chiarire le cause della morte e soprattutto perché Alex si fosse allontanato dalla festa. Al momento, per gli inquirenti, nessuna ipotesi è esclusa, ma la più accredita sembra quella dell’incidente o di un malore improvviso che li abbia fatto scivolare in acqua. Secondo le prime notizie, il 26enne si era allontanato attorno alle 3 del mattino senza avere con sè portafogli, chiavi e cellulare. Gli amici e i familiari hanno sperato fino all’ultimo in un altro finale per Alex, e la madre aveva anche fatto un appello per ritrovarlo. Poi, purtroppo, il drammatico epilogo di questo pomeriggio