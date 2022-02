Uccide il suocero a sprangate e riduce in fin di vita moglie e suocera a Porto Torres

Di Sara Panarelli



Il terribile fatto di sangue intorno alle 20.30 nel centro cittadino. La vittima è Basilio Saladino, ex poliziotto, intervenuto per difendere sua figlia aggredita dal marito. L’assassino è ora in fuga, ricercato in tutta l’isola