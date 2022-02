Paura ad Assemini, due ragazzi travolti da un’auto in Corso America

Paura in serata ad Assemini. Due ragazzi, poco dopo le diciannove, sono stati travolti da un’automobile in Corso America, quasi di fronte alla chiesa della Beata Vergine del Carmine. I due sono finiti sull’asfalto, l’investitore si è subito fermato per soccorrerli. All’investimento avrebbero assistito diversi testimoni e, nel giro di pochi minuti, si è formato un capannello di curiosi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione cittadina e un’ambulanza del 118. I due sono stati soccorsi e portati all’ospedale: al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute.