Tragedia familiare a San Severo, in provincia di Foggia. Un muratore di 30 anni, Mario La Pietra è stato accoltellato e ucciso dalla moglie al culmine di una lite. La vittima avrebbe strattonato la donna mentre stava tagliando le cipolle e sarebbe stato colpito accidentalmente. Almeno è questo ciò che sostiene la donna attraverso il suo avvocato De Cesare.

“L’uomo – fa sapere il legale– avrebbe fatto rientro a casa ieri pomeriggio intorno alle 17 dopo il lavoro. Tra i due ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi durante la quale l’uomo avrebbe sbattuto la convivente contro la cancellata dell’abitazione. La donna avrebbe rimediato una ferita al braccio destro. Il convivente si sarebbe poi allontanato con l’altra loro figlia, una bambina di pochi anni, facendo rientro a casa intorno alle 20, in stato di ebbrezza. La discussione sarebbe continuata, questa volta per questioni economiche e sarebbe avvenuta la tragedia. Nei momenti successivi – chiarisce l’avvocato – entrambi non si sarebbero resi conto dell’accaduto. Quando l’uomo ha visto il sangue, la donna ha allertato immediatamente i soccorsi sanitari e i carabinieri”. Al momento le forze dell’ordine stanno effettuando tutte le verifiche del caso sulla versione fornita dalla donna. Stando alle prime testimonianze, non ci sarebbero precedenti di violenza o denunce relative alla famiglia della vittima.