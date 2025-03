Infortunio alla Sartiglia, “uno dei cavalli in gara ha subito un infortunio grave all’arto anteriore, poco dopo aver attraversato la stella”. A denunciare il fatto è Horse-Angels Odv, il proprietario rassicura tutti: “Sta bene, vive la vita con noi”. La corsa alla stella e per il cavallo un infortunio alla zampa anteriore. Subito la premura del suo padrone che ha accompagnato l’animale fuori dalla giostra equestre. È intervenuta l’ambulanza veterinaria che ha preso in carico il cavallo. Niente è passato inosservato all’organizzazione di volontariato che ha pubblicato post e video del momento in cui il cavallo si è infortunato. “Un incidente serio, che avrebbe dovuto fermare la corsa e accendere un dibattito sul benessere degli animali coinvolti. Ma nulla di tutto questo è accaduto. Nessuna interruzione della corsa.

Nessuna menzione dell’accaduto. I commentatori della diretta hanno ignorato l’infortunio.

Mentre il cavallo lottava con il dolore, il cavaliere è tornato a prendersi la stella d’oro su un altro cavallo, come se nulla fosse successo. Dov’è il rispetto per questi animali?

La Sartiglia è una manifestazione storica della tradizione sarda, ma non può rimanere cieca di fronte alla sofferenza dei cavalli che la rendono possibile. Perché il pubblico non viene informato quando accadono incidenti così gravi? Il folklore non può giustificare la sofferenza. Il benessere dei cavalli deve essere una priorità assoluta. Chi assiste e tace è complice di un sistema che non tutela gli animali. La tradizione deve evolversi nel rispetto degli esseri viventi. Pretendiamo trasparenza e sicurezza per i cavalli della Sartiglia”.