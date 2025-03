Negli ultimi giorni, Quartu Sant’Elena è stata teatro di una serie di atti vandalici che hanno colpito le automobili dei residenti, generando paura e rabbia tra la popolazione. Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha lanciato un allarme, chiedendo maggiori controlli e nuove misure di sicurezza. Secondo quanto denunciato dal partito, numerosi veicoli parcheggiati in diverse vie della città, tra cui via Fiume e via Benedetto Croce, sono stati danneggiati o addirittura incendiati. I cittadini, svegliati nel cuore della notte o al mattino, hanno trovato le proprie auto devastate, con ingenti danni economici e un crescente senso di insicurezza. “Le strade quartesi stanno diventando insicure, occorrono più controlli e nuove soluzioni”, afferma Fratelli d’Italia Quartu in una nota ufficiale.

Il coordinamento del partito sottolinea come questi episodi si stiano verificando con una frequenza preoccupante, tanto da far ipotizzare una possibile correlazione tra i vari raid vandalici. Per contrastare questa escalation, Fratelli d’Italia chiede un potenziamento della sorveglianza urbana, con una maggiore presenza delle forze dell’ordine e un ampliamento della rete di telecamere di sicurezza. “Parcheggiare non deve diventare un incubo”, conclude la nota politica, ribadendo la necessità di interventi concreti per garantire la sicurezza della comunità. L’appello del partito si unisce alle richieste di tanti quartesi, ormai esasperati dalla situazione e in attesa di risposte dalle istituzioni locali.