Ubriaco al volante colpisce alcune auto in sosta in via Arno: denunciato a Cagliari.

Il 7 luglio, intorno alle 04,30 a Cagliari, i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 37enne del luogo. L’uomo, è stato fermato mentre era alla guida della sua Volkswagen Polo, dopo aver colpito alcuni veicoli che erano parcheggiati nella via Arno. Sottoposto ad accertamento con etilometro ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,33 g/l, abbondantemente superiore al consentito. La patente di guida è stata ritirata e l’auto è stata sottoposta a sequestro in attesa di essere confiscata.