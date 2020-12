Tunnel in via Roma e metro fino a Pula: Truzzu chiede 7 miliardi di euro per Cagliari

L’elenco dei progetti è stato presentato dal sindaco in risposta all’interrogazione sui progetti per il “Next Generation EU” per la città di Cagliari, presentata da Matteo Lecis Cocco Ortu.

Il sindaco ha spiegato come a settembre sia stato coinvolto con tutti i sindaci delle città metropolitane dal Governo e in pochissimo tempo ha dovuto predisporre delle schede progetto insieme ai sindaci della città metropolitana.

Otto le schede progetto della Città Metropolitana di Cagliari presentte alla Regione:

1) sui POLI PRODUTTIVI (15 milioni di euro) nei comuni di Decimo, Selargius e Monserrato;

2) sulla MOBILITÀ SOSTENIBILE (60 milioni di euro) per i comuni di Elmas, Pula, Assemini, Decimo e qualche altro comune;

3) sul TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (17 milioni di euro) per due centrali di ricarica per bus elettrici per la linea tra Cagliari e Quartu Sant’Elena;

4) sulla METROPOLITANA LEGGERA (700 milioni di euro) per completare la rete ed estenderla fino a Pula e Villa San Pietro;

5) sui MERCATI CITTADINI di Cagliari come già presentato per i fondi di Invitalia;

6) sulla FIERA DI CAGLIARI (100 milioni di euro) per rinnovarla e collegarla a Su Siccu;

7) sulle SCUOLE CITTADINE per potenziare la didattica;

8) sul TUNNEL (200 milioni di euro) sotto il porto storico come progetto per trasformare l’asse di via Roma.

“È scandaloso che da settembre a oggi il Consiglio Comunale di Cagliari sia stato tenuto all’oscuro di queste proposte, che in gran parte riguardano il territorio cagliaritano”, ha lamentato Francesca Ghirra, Progressisti, “così come è miope e assurdo che la città metropolitana abbia presentato tali proposte tremendamente “cagliaricentriche”, che dimostrano come questa amministrazione navighi a vista e non abbia la volontà e la capacità di proporre un vero sviluppo per il nostro territorio. Basta pensare che nemmeno una riguarda il Porto Canale che – a parole – in tanti dicono essere strategico per Cagliari e per la Sardegna e che poi, al momento della possibilità di trovare investimenti, scompare dai radar di chi amministra. Siamo profondamente insoddisfatti dalla risposta del primo cittadino e preoccupati per la superficialità del centrodestra che ci amministra, che spende più energie a polemizzare con il governo piuttosto che impegnarsi per cercare alleanze e condividere proposte di sviluppo per la nostra città”.