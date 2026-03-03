Si conclude venerdì 6 marzo 2026, alle ore 18.00, presso il Museo Diocesano Arborense di Oristano, il ciclo di conferenze I Pomeriggi del Romanico 2026, promosso dall’associazione Itinera Romanica – Amici del Romanico e dedicato quest’anno al tema Canti e musica nel Medioevo in Sardegna.

Protagonista dell’ultimo appuntamento sarà Giampaolo Mele, professore ordinario di Storia della musica medievale, studioso di Santu Lussurgiu, che guiderà il pubblico in un suggestivo viaggio nel cuore del Medioevo europeo e sardo.

La conferenza, dal titolo “Die ac Nocte“. Culto e canti in Europa e nella Sardegna medievale, accompagnerà i presenti tra cattedrali e monasteri, codici in pergamena e sontuose miniature, melodie e orazioni dell’epoca giudicale, con particolare riferimento ai secoli XIII e XIV, ai tempi di Mariano II d’Arborea e di Eleonora d’Arborea.

Al centro dell’incontro vi sarà l’analisi dei manoscritti liturgici della cattedrale di Oristano, che costituiscono il più importante fondo di libri liturgici della Sardegna e rappresentano tuttora una monumentale testimonianza viva di culto e cultura.

«Con questo appuntamento – precisa la Presidente dell’Associazione, la storica dell’arte Giuseppina Deligia – si chiude un ciclo che ha permesso di esplorare la dimensione sonora del Medioevo sardo da prospettive differenti, mettendo in dialogo ricerca scientifica e divulgazione e offrendo al pubblico strumenti nuovi per comprendere il patrimonio culturale dell’isola».