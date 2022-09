Truzzu sviene a palazzo Bacaredda, troppo stress: salta il consiglio comunale

Malore per il sindaco Truzzu poco fa nel suo ufficio a palazzo Bacaredda mentre partecipava a un incontro. Il sindaco di Cagliari, negli ultimi giorni molto impegnato nella campagna elettorale per Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, è svenuto all’improvviso. Dopo la misurazione della pressione e dopo che si è ripreso nel giro di pochi minuti, una delle persone presenti l’ha riaccompagnato a casa. Uno svenimento dovuto allo stress e alla fatica degli ultimi giorni, che imporrà al primo cittadino qualche giorno di riposo. Salterà dunque, per questo motivo, il consiglio comunale previsto per questa sera.

Intanto, questa mattina Truzzu ha mandato un mazzo di fiori a Francesca Ghirra, consigliera comunale e neodeputata per l’alleanza Verdi-Sinistra: un gesto che è stato molto gradito e apprezzato dall’interessata, sua avversaria nel 2019 nella corsa alla conquista della fascia tricolore.