Truzzu: “Al centrosinistra serve un pallottoliere, vi spiego perché non stiamo massacrando di tasse i cagliaritani”

“Troppe tasse? Il consigliere Marcello ha bisogno di un pallottoliere”. Così Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, a Radio Casteddu replica alle accuse del capogruppo Pd in consiglio comunale che ha accusato il primo cittadino di aver aumentato le tasse ai cagliaritani, in riferimento agli aumenti su passi carrabili e pass parcheggi per i residenti. “Quest’anno tra minori entrate da imprese e famiglie abbiamo avuto la riduzione di Imu e Irpef, oltre al calo delle multe. E al Comune mancano quasi 4 milioni, se aggiungiamo le spese ci troviamo con 9 milioni di squilibrio”, ha dichiarato Truzzu, “così per tenere il livello di servizi abbiamo fatto al pulizia del bilancio. E abbiamo recuperato 8 milioni e 800 mila euro, ma ci mancano 200 mila euro e li recuperiamo coi passi carrabili aumentando le tariffe del 20 %, da 100 a 120 euro l’anno. I pass nelle altre città sono molto più cari, la precedente maggioranza li voleva portare a 50 euro. Un piccolo sforzo per mantenere inalterati i servizi alle famiglie in sofferenza”.

Il sindaco ha anche fatto il punto sulle crociere. “Queste persone non hanno la possibilità di scendere a terra e così le compagnie scelgono altri lidi, dobbiamo accordarci con la Regione per trovare una soluzione. La tassa di soggiorno c’è in tutto il mondo e vogliamo usarla per sostenere il turismo. Non voglio pensare che uno non venga in città per 5 euro in più. Non è questo che sposta la scelta del turista, ma la vaccinazione e la sicurezza sanitaria”.

Piano acustico. “Non è applicativo”, chiede il sindaco, “quelle misure non si applicano da domani, ma si apre una grande fase. Ci saranno verifiche e concertazioni fino all’approvazione. Fu approvato nel 2017 e non ha più camminato, ma se avessimo conferito un nuovo incarico avremmo rischiato in sede di Corte dei Conti. Si può cambiare il piano nel suo iter, e simo pronti a cambiarlo. Speriamo che i cittadini si abituino a frequentare altre zone e si sviluppi il lungomare per alleggerire i quartieri del centro”.

Truzzu ha sottolineato che gli effetti della propria amministrazione si vedranno al termine del mandato.