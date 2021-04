Tre ultrasettantenni di Cagliari che vogliono essere vaccinati: ”Vogliamo vivere in sicurezza”

Vittorio Vallascas, 73 anni a Radio CASTEDDU: “È da marzo che cerco di prenotarmi per il vaccino. Fortunatamente, tramite il sito della regione, 2 giorni fa sono riuscito a registrarmi ma non ho ancora una data. Non va bene, però, per prenotare mia cognata, non ci riesco e nel sito compare una scritta che cita un errore riguardo la tessera sanitaria. Lei ha 74 anni; stessa cosa per mia moglie, che ha 71 anni. Noi vogliamo essere vaccinati per sicurezza, ho chiamato a tantissimi numeri di telefono che ho reperito ma o la linea risulta occupata o cade. Il mio medico di base ha detto che non sa nulla a riguardo. Io ho avuto un tumore, sono un soggetto fragile”.

