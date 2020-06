Truffa sui soldi dall’estero, arrestato un avvocato cagliaritano: 27 persone raggirate in Sardegna Veneto e Lombardia. La Guardia di Finanza ha arrestato un avvocato cagliaritano specializzato in divorzi, con un’accusa pesante: truffa aggravata e abusivismo bancario. Si tratta di Ernesto bacini, accusato insieme a due intermediari veneti di avere dato vita a un vero e proprio raggiro milionario. Venivano promessi ottimi risultati dagli investimenti, ma poi dopo l’arrivo dei primi denari i soldi di fatto non arrivavano mai. E c’è anche l’aggravante della transnazionalità, per quegli investimenti dall’estero. La brillante operazione della Finanza di Cagliari è infatti scattata proprio dalla denuncia di un sardo: aveva investito diverse migliaia di euro, inizialmente ricavando quanto promesso. Ma poi, messi altri soldi negli investimenti, ik flusso di ricavi si era fermato misteriosamente. Le indagini hanno portato alla scoperta di quella che è stata definita una vera e propria truffa. L’avvocato cagliaritano si trova agli arresti domiciliari.