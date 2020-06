Tre aule in più per gli studenti di Gonnosfanadiga: via all’ampliamento della scuola media

Tre aule in più per gli studenti di Gonnosfanadiga. Sono iniziati oggi i lavori di ampliamento della scuola media con la realizzazione di tre ambienti, in modo tale da essere disponibili in previsione delle nuove linee guida ministeriali. “In questi giorni – spiega il sindaco Fausto Orrù – si fa un lungo dibattere sulla scuola responsabilità scaricate da parte del governo nazionale a sindaci e dirigenti, con linee guida che al momento appaiono semplicemente assurde. Noi ci stiamo preparando mettendo a disposizione della nostra comunità tre aule che potrebbero aiutare la popolazione scolastica, ovviamente siamo in attesa che il governo si decida a delineare line guida attuabili e condivise poiché diventa impensabile avere un governo che impone senza dialogare perchè le problematiche sono numerose e diverse da comune a comune ecco perchè occorre dialogare e il tempo per farlo è questo”. I lavori nella scuola media sono iniziati oggi e dovrebbero concludersi prima dell’apertura delle scuole.