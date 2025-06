L’hanno visto in acqua, immobile, intorno alle 7 del mattino, e hanno immediatamente dato l’allarme. Sono stati alcuni pescatori, usciti all’alba per iniziare la giornata, a notare il corpo galleggiare a pochi metri dalla riva, nelle acque tranquille del porto turistico di Su Siccu a Cagliari, davanti alla spiaggetta a ridosso del parcheggio Cuore. Il corpo in mare era quello di Mariano Olla, 16 anni, residente a Sestu ma originario di Cagliari: indossava le scarpe e un paio di pantaloncini ma era a torso nudo, il corpo a circa dieci metri dalla riva.

Il primo intervento è stato quello degli agenti delle volanti della polizia, seguiti dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118. Dopo il recupero, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Brotzu, dove lunedì sarà eseguita l’autopsia: per ora la causa della morte resta un giallo. Ad essere avvisato della tragedia e chiamato per il riconoscimento, suo padre Salvatore con cui viveva a Sestu da cinque anni. Stando alle indiscrezioni di paese, Mariano in passato sarebbe stato seguito dai servizi sociali che l’avrebbero aiutato a superare un momento di difficoltà.

Da una prima ispezione cadaverica, non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza. Le cause del decesso restano ancora da accertare. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi: tra quelle al vaglio, un possibile malore mentre faceva il bagno o una caduta accidentale nelle acque del porticciolo, forse avvenuta durante la notte. Potrebbe anche essere morto in un altro punto, in una parte più interna, e il corpo potrebbe poi essere stato trascinato dalla corrente fino al punto di ritrovamento.

Nella stessa zona, ieri sera, si è svolta una festa sulla riva del mare: l’area è molto frequentata dai giovani, specialmente nei fine settimana, per la presenza di locali, bar e ristoranti che restano aperti fino a tarda ora e sono il punto di ritrovo della movida estiva. Non è ancora stato chiarito se Mariano fosse tra i partecipanti alla festa. Le indagini, affidate alla polizia e coordinate dalla questura, proseguono con l’ascolto dei familiari, degli amici, soprattutto di quelli che erano con lui ieri notte, e di eventuali testimoni per ricostruire le ultime ore di vita del sedicenne. Sul luogo del ritrovamento anche il questore Rosanna Lavezzaro. La notizia si è diffusa rapidamente a Cagliari e Sestu, dove Mariano viveva con la sua famiglia, e in tutta la Sardegna: l’intera comunità è addolorata e sotto choc. Sui social, la sindaca Paola Secci ha espresso il cordoglio a nome dell’intera cittadinanza: “Una triste e dolorosa notizia ci lascia sgomenti. Ciao caro dolce ragazzo che hai lasciato prematuramente la vita terrena. La nostra comunità si stringe alla famiglia in preghiera con un forte abbraccio. Riposa in pace, Mariano”.