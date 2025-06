Un flusso continuo d’acqua torbida che attraversa un canale cementificato e termina direttamente sulla battigia: è quanto documentato in un video girato a Quartu, nella zona di Sa Tiacca, precisamente all’angolo tra via Capri e via S’Oru e Mari. Le immagini mostrano chiaramente uno scarico attivo che confluisce direttamente in mare. A segnalare il caso è un cittadino che ha corredato la denuncia con un video: “Una fogna a cielo aperto a Sa Tiacca. Succede in via Capri angolo via S’Oru e Mari”. L’aspetto del liquido e la dinamica del deflusso hanno sollevato forti dubbi e preoccupazioni tra i residenti, che parlano di un possibile sversamento fognario non controllato. La situazione merita accertamenti, non solo per l’impatto ambientale sul litorale, ma anche per le potenziali implicazioni igienico-sanitarie, soprattutto in vista della stagione balneare. La segnalazione riaccende i riflettori sulla gestione degli scarichi urbani in prossimità del mare e sulla necessità di un monitoraggio puntuale in aree ad alta frequentazione estiva.