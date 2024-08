Trovato morto a 40 anni il Tiktoker del calcio Enzo Bondi, conosciuto come “kaiserjny” sui social

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Conosciuto come “kaiserjny” sui social, Enzo Bondi è stato trovato senza vita sul Lungotevere Dante a Roma la notte scorsa. Seguitissimo sui suoi canali e grande tifoso romanista, Biondi vantava 12mila follower su Instagram e oltre 18mila su TikTok. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato subito i soccorsi, ma purtroppo per il 40enne era già troppo tardi. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza e si ipotizza un malore improvviso. Bondi non solo era un romanista convinta ma si occupava anche di calciomercato e fantacalcio, spesso con ironia e leggerezza, con video in cui coinvolgeva anche sua moglie. È stata già disposta l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni, per avere certezze sulle cause di una morte così prematura.