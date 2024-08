Francesca Deidda, la criminologa Bruzzone sui luoghi del delitto: “Un complice per occultare il cadavere”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“L’opera di occultamento è complessa e ci son stati più passaggi in quell’area, volti a rendere più impenetrabile possibile il luogo dove son stati trovati i resti. Quell’attività, a mio modo di vedere, può essere stata compiuta in più riprese e da soggetti diversi”. L’ha detto la criminologa Roberta Bruzzone, ipotizzando il ruolo di uno o più complici nella fase di occultamento del cadavere di Francesca Deidda, la 42enne sparita da San Sperate il 10 maggio e ritrovata senza vita in un borsone da calcio il 18 luglio. Per quel delitto è in carcere il marito Igor Sollai, 43 anni, che continua a dichiararsi innocente. Bruzzone, nominata consulente dal legale della famiglia Gianfranco Piscitelli, è a Cagliari per un sopralluogo. Secondo la criminologa anche la premeditazione “non si può escludere”.