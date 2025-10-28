Nel corso della nottata, i Carabinieri di Cagliari hanno tratto in arresto un 27enne disoccupato, senza fissa dimora e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato dai militari lungo la via Sulcitana, dove si trovava in prossimità del proprio scooter con atteggiamento sospetto. L’atteggiamento guardingo e il tentativo di allontanarsi alla vista della pattuglia hanno insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti complessivamente 27 grammi di cocaina, suddivisi in più involucri e celati in parte all’interno di un marsupio e in parte nel vano del motorino, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi.

Alla luce delle evidenze emerse e della chiara destinazione allo spaccio della sostanza, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso gli uffici del Comando per l’espletamento delle procedure, terminate le quali è stato accompagnato presso l’abitazione della madre, agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.