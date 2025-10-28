Nell’ambito dei servizi di controllo svolti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali e alla sicurezza della circolazione, sono stati denunciati due automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza o che si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti alcolemici.

In particolare a Quartu Sant’Elena, i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un disoccupato 45enne, il quale, fermato per un controllo alla circolazione ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell’assunzione di sostanze alcoliche. Nei suoi confronti è stato disposto il ritiro della patente di guida e il veicolo è stato affidato a persona idonea alla conduzione.

A Furtei, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri sono intervenuti per un sinistro stradale autonomo senza feriti, che ha coinvolto un operaio 24enne. Sottoposto all’esame etilometrico, il giovane è risultato positivo con valori agli 0,8 g/l nelle due prove, motivo per cui è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.