Trovato il corpo di Peter Neumair, il figlio Benno confessa l’atroce duplice omicidio dei suoi genitori

Trovato il corpo di Peter Neumair, il figlio Benno confessa l’atroce duplice omicidio. La coppia era scomparsa il 4 gennaio scorso, oggi l’atroce ritrovamento: la confessione del figlio, che ha ucciso i suoi genitori. Oggi infatti il corpo senza vita di una persona è stato trovato nelle acque del fiume Adige a Ravina di Trento. Dalle prime notizie, il corpo è affiorato all’altezza della pista ciclabile. E ovviamente ora si sta cercando di valutare se il cadavere possa appunto essere quello di Peter Neumair, 63 anni. Secondo i primi rilievi, il copro si trovava in acqua da molto tempo – e questo coincide con i tempi del delitto – ed è in forte stato di decomposizione, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano Nazionale. L’uomo era scomparso da casa il 4 gennaio con la moglie Laura poi trovata cadavere nel fiume. Il figlio Benno ha confessato il duplice omicidio dei genitori e ora è in cella assieme ad altri due giovani accusati di altrettanti omicidi.