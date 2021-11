Trovato con 200 grammi di marijuana e il kit per lo spaccio: nei guai 20enne a Sinnai

Trovato con duecento grammi di marijuana, 20enne in manette a Sinnai. Durante un servizio notturno, teso alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri di Sinnai hanno tratto in arresto il giovane. Oltre alla sostanza stupefacente, i militari hanno trovato bilancini elettronici di precisione, bustine di cellophane e involucri di carta stagnola nascoste in vari ambienti della casa. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Il ragazzo si trova ai domiciliari, oggi è previsto il rito per direttissimo.