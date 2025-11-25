Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Portoscuso, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias, hanno tratto in arresto due uomini del posto, indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel transitare in via Giulio Cesare, una pattuglia ha notato un 18enne disoccupato del luogo, fermo a bordo di uno scooter nelle pertinenze esterne dell’abitazione di un 38enne anch’egli disoccupato e già noto alle Forze di Polizia. I movimenti improvvisi eseguiti dal giovane alla vista dei militari – come se stesse cercando di occultare qualcosa – hanno insospettito gli operanti, inducendoli ad approfondire immediatamente la situazione con una perquisizione sul posto.

L’intuizione ha trovato conferma poco dopo: il controllo ha infatti permesso di rinvenire oltre un chilo di marijuana e un bilancino di precisione. Confermata la prima ipotesi dei militari e conoscendo il proprietario della casa di fronte alla quale si trovavano, i carabinieri hanno fatto un’ulteriore “scommessa” sul rapporto tra i due ed hanno esteso gli accertamenti anche all’abitazione del 38enne. All’interno i militari hanno rinvenuto ulteriori 11 grammi di marijuana, 3 grammi di hashish e tre bilancini di precisione con tracce di stupefacente..

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e i due uomini sono stati accompagnati in caserma prima di essere sottoposti agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.