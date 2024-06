Trovano un gatto lungo il cammino di Santa Barbara, 4 ragazze lo adottano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono arrivate in aereo qualche giorno fa per percorrere l’itinerario religioso e culturale che si sviluppa per circa 500 km lungo la parte sud occidentale della Sardegna. Durante il cammino “abbiamo trovato un gattino” raccontano le ragazze “piangeva e ha iniziato a seguirci, essendosi allontanato troppo ormai abbiamo deciso di portarlo con noi e una di noi (che vive a Bologna) lo adotterà”. Ben accomodato sulle spalle delle ragazze, non ha perso tempo e, come un pasha, ha incantato tutti coloro che, attraverso i social, si sono prodigati per aiutare le ragazze. Infatti per far viaggiare il gattino in aereo occorrevano dei protocolli particolari, hanno chiesto, pertanto, un “passaggio” a chi era in possesso dei requisiti. Problema, però, risolto: un veterinario di Domusnovas ha compilato il libretto del gatto con il quale le ragazze hanno potuto acquistare il biglietto d’aereo anche per il felino che, ieri, è partito oltremare dove, sicuramente, coccole e affetto non mancheranno grazie alla sensibilità delle giovani escursioniste.