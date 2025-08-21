Un magnifico cervo sardo maschio di 4-5 anni, è stato soccorso ieri dalla Stazione Forestale di Uta in localita Sa Spindula. L’animale, vittima di un atto di bracconaggio, era stato colpito da arma da fuoco con munizione spezzata e versava in condizioni assai critiche.

Sul posto è accorso il Veterinario convenzionato dell’Area Metropolitana di Cagliari, il dott. Nicola Maggio, che ha proceduto con una sedazione d’emergenza per consentire il trasporto in sicurezza.

Il cervo è stato quindi trasferito dalla pattuglia del Corpo Forestale al Centro per l’Allevamento e il Recupero della Fauna Selvatica (CARFS) di Monastir dell’Agenzia Forestas.

Nonostante l’immediato ricovero e le cure, le condizioni dell’animale sono apparse da subito gravissime: le ferite da arma da fuoco, unite alla perdita di controllo degli arti posteriori, non hanno lasciato scampo.

Nel pomeriggio, il cervo è morto nonostante l’assistenza dei Veterinari e dei Tecnici dell’Agenzia Forestas.

Il Corpo Forestale ha avviato le indagini per individuare i responsabili dell’episodio di bracconaggio, reato che sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.