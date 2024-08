Troppi rifiuti per strada a Quartu, mastelli confiscati alla titolare di una rosticceria: “E presto le multe”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il ritiro forzoso dei mastelli di una rosticceria di Quartu fa scoppiare la polemica sulla modalità adottata. A far deflagare il caso è il consigliere comunale Tonio Pani che, sul suo profilo pubblico di Facebook, ha pubblicato il documento recapitato alla titolare del locale di via Manara, non distante dal pieno centro città: “Gravissimo ciò che sta succedendo in città.

La De Vizia sta passando a ritirare i contenitori dalle attività lasciando questo documento datato 10 agosto, senza alcun riferimento di determinazione dirigenziale, dove compare il nome di un dirigente che manca dal comune di Quartu da quasi due mesi. Sarà nostra premura capire dove sono le responsabilità”. Contattato telefonicamente, Pani aggiunge che la pratica del ritiro forzoso sarebbe già in atto “in viale Colombo e altre strade centrali. Nel caso della rosticceria di via Manara, la titolare paga 4500 euro di Tari”. E la donna avrebbe spiegato che i mastelli che ha a disposizione sarebbero insufficienti per la mole di spazzatura da differenziare. Per lei nessuna sanzione, può già andare a ritirare i mastelli.

La conferma della motivazione data trova riscontro dai vertici del Comune. La firma del dirigente, poi passato alla Regione? È perché è “un ordine di servizio deciso un anno fa, all’epoca era ancora nel nostro organico. Lunedì provvederemo ad aggiornare le regole”. Il sindaco Graziano Milia è netto: “Basta con il mancato corretto conferimento dei rifiuti, non ritireremo più i mastelli ma faremo in modo che vengano garantite multe a chi non rispetta le regole. Abbiamo verificato dieci attività commerciali trovando piena collaborazione, oltre al fatto che abbiamo scoperto che la metà esatta non pagava la Tari. Parleremo nuovamente con i commercianti, da parte nostra la collaborazione per fare in modo che tutti differenzino correttamente sarà come sempre massima. Ma basta davvero con i conferimenti irregolari, la città non può ancora avere zone così sporche”.