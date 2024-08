Sant’Antioco, fine delle speranze: trovato morto l’88enne sparito dalla casa di cura

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato ritrovato vicino al tofet dell’area archeologica, privo di vita, Graziano Crastus, l’anziano di ottantotto anni che si era allontanato tre gironi fa dalla Rsa Casa Melania a Sant’Antioco. Il corpo dell’uomo è stato individuato dalle squadre di volontari impegnate da giorni nelle ricerche, non distante dalla struttura dove si trovava ricoverato da tempo.

Pochi dubbi sulle cause della morte, per cause naturali. Come da prassi, però, dopo l’intervento delle forze dell’ordine sarà eseguito un controllo autoptico dal medico legale.