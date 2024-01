Troppa nebbia, contadino 64enne si schianta con l’auto contro l’asta del passaggio a livello a Pabillonis

Si è schiantato contro un’asta del passaggio a livello, l’impatto ha mandato in frantumi il parabrezza ma, per fortuna, non ci sono stati feriti né disagi al traffico ferroviario.

Ieri a Pabillonis sulla provincialeal km 7 + 400, un’autovettura Fiat Panda condotta dal 64enne proprietario, contadino, mentre marciava in direzione di Sardara è andata ad urtare contro l’asta levatoia della locale stazione dei treni. L’impatto ha provocato la rottura del parabrezza anteriore del veicolo e l’arresto dello stesso prima della linea ferroviaria, tanto che il traffico non è stato interrotto. Con grande senso di responsabilità, piuttosto che andarsene, l’automobilista ha chiamato i carabinieri per il timore che il danno provocato all’asta potesse essere causa di qualche tragedia. I militari intervenuti sul posto hanno immediatamente allertato gli organi competenti ed in breve tempo la funzionalità della barriera è stata ripristinata grazie all’intervento di una ditta specializzata di Oristano.

La causa dell’incidente dovrebbe essere stata la nebbia che in determinate ore della mattina in quell’area spesso crea qualche problema, così come confermano i carabinieri sul cui referto dovranno basarsi le decisioni che verranno assunte, anche in merito a un eventuale risarcimento dei danni alla linea ferroviaria.