Pula, anche nel 2024 torna lo spiaggia day per i disabili

Spiaggia day per i diversamente abili, un servizio tutto per loro che li accompagnerà in spiaggia e li riporterà a casa, tutti i giorni: anche per il 2024 l’Amministrazione Cabasino propone un’ampia gamma di attività con l’intento di supportare le famiglie e migliorare il benessere psicofisico delle fasce più deboli della popolazione.

Sono confermati tutti i servizi offerti dalla Cooperativa Sociale Passaparola, affidataria per la gestione dei servizi rivolti ai minori, anziani e persone con disabilità. I percorsi artistici e i progetti teatrali con le scuole avviati nel 2023 proseguiranno anche nel 2024 e 2025, per un importo di oltre 320 mila euro.

Tra le novità introdotte: il potenziamento del personale che si occupa delle attività rivolte ai diversamente abili, che consentirà di offrire un’assistenza sempre più mirata ed efficace.

L’introduzione di un nuovo servizio di trasporto per le persone diversamente abili che garantirà a tutti coloro che aderiscono alle attività di Spiaggia Day il trasporto giornaliero andata/ritorno tra la propria abitazione e la spiaggia e altri servizi di accompagnamento per viaggi culturali e diverse altre necessità.

Nel corso di quest’anno, inoltre, verranno avviati i seguenti progetti: “Progetto Velabili” – Attività di Inclusione sociale attiva in collaborazione con il Circolo Velico Porto d’Agumu (periodo aprile/maggio). “Laboratorio DisArt 2024” – Laboratori di Arteterapia finalizzati all’espressione artistica ed emotiva, con la realizzazione di elaborati artistici creati per esplorare il proprio mondo emotivo attraverso tecniche di arte terapia.

“Progetto Emozioni in movimento 2024” – Progetto di danza terapia grazie al quale il movimento diventa una modalità di espressione e di condivisione delle emozioni.

Anche in occasione delle festività Natalizie, l’Assessorato alle Politiche Sociali ha promosso una serie di iniziative per gli anziani ospiti della Comunità Alloggio Fra Nazareno, tra cui: uscite nel territorio per far partecipare gli anziani a eventi e alle recite organizzate dalla Scuola, visita al presepe, animazione con l’Associazione Lughenè, i laboratori “Ghirlande di Natale” e “La Nostra Befana” e un pomeriggio in compagnia dei suonatori di launeddas.

L’Assessora alle Politiche Sociali, Manuela Serra, dichiara – “Siamo vicini alle esigenze dei nostri cittadini fragili e alle loro famiglie. La nostra attenzione ed ascolto è garantita per qualsiasi loro necessità”. I progetti di socializzazione per le persone anziane e per le persone con disabilità costituiscono lo strumento per l’attivazione di percorsi di aggregazione e di inclusione, capaci di offrire a livello individuale e collettivo, nuove opportunità ricreative, culturali, espressive e di promozione del benessere psico-fisico.