Selargius, topi d’auto scatenati: nel bottino anche tramezzini e palloni

Topi d’auto in azione, si moltiplicano le segnalazioni da parte dei cittadini ai quali vengono svuotate le proprie vetture in sosta. Il bottino? Maglie da calcio, un pallone e, addirittura, un tramezzino confezionato. Una amara sorpresa quella di vedere il proprio mezzo violato, scardinato o con un vetro rotto al fine di essere ripulito dai beni presenti all’interno dell’abitacolo. “Stanotte mi è stata aperta la macchina in via Camillo Romagnino – racconta un cittadino – certo che chi ha fatto questo vile gesto è proprio un disperato” ha scritto il residente in un gruppo social. Il fatto è accaduto davanti alle telecamere, “mi è stata portata mia la borsa di calcio dove ho tutti i completi della mia squadra, riconoscibilissimi. Ora vado a sporgere denuncia ai carabinieri. Mi auguro solo di non vederlo indosso a qualcuno perché sono personalizzati”. Un gesto vile e inspiegabile, un’azione che non porta alcun beneficio economico a chi l’ha compiuta, insomma, e questo non è l’unico caso: “Anche a noi la settimana scorsa hanno portato via il pallone del bambino, i cavetti per la batteria e il parasole” racconta una cittadina. E c’è a chi è andata anche “peggio”: “L’anno scorso sotto casa hanno aperto una macchina e non trovando niente hanno rubato un tramezzino confezionato”. Insomma, vietato lasciare qualsiasi cosa all’interno della propria vettura, tutto può benissimo attirare chi non conosce scrupoli e si vuole impossessare, a tutti i costi, dei beni altrui.