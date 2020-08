Trexenta, guasto alla condotta idrica: c’è il rischio di restare senz’acqua tra Mandas, Senorbì e Guasila. L’annuncio urgente della sindaca di Guasila Paola Casula: “A causa di un #guasto sulla condotta foranea ramo Mandas Senorbì, sarà interrotta l’alimentazione al serbatoio comunale a partire dalle ore 22.

Nei limiti del possibile fatte #scorta.

Il serbatoio in uscita verso la rete idrica sarà chiuso ugualmente alle 22 e riaperto alle 06 in modo da garantire un minimo di servizio per domattina.

#Condividete per informare il più possibile, considerato che per un problema tecnico non sarà possibile pubblicare la notizia sul sito del comune e inviare il bando via sms e whatsapp”, chiede la sindaca di Guasila Paola Casula.