Travolto con il fuoristrada dalle acque del fiume in piena, ore di angoscia a Monte Arcosu

Sono ancora in atto da parte delle squadre dei Vigili del fuoco le ricerche del disperso in località Monte Arcosu. Impegnati i reparti specializzati SAF Speleo Alpino fluviali e l’elicottero Drago 143 del reparto volo della Direzione Regionale Sardegna. Attivati anche i SAPR Sistemi a pilotaggio remoto con sistemi per l’individuazione dei Cellulari, e il gruppo Cinofili.