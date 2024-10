Maltempo, esonda il rio Nou a Villasor: danni ingenti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il fiume in piena ha infatti superato l’argine allagando la SS 196 che è stata chiusa al traffico. “Campagne allagate e persone evacuate con i mezzi dei vigili del fuoco – racconta Mauro Porceddu, autore degli scatti che ritraggono il dramma – i danni maggiori sono registrati in una azienda agricola nei pressi del rio Nou, che è stata praticamente spazzata via dalla furia dell’acqua. Molti sono i danni anche alle coltivazioni dei campi di carciofo adiacenti alla SS 196 e nei terreni della golena del fiume Mannu. La piena del fiume si è portata via tutto quello che ha trovato, dall’impianto di irrigazione alla piante dei carciofi, ora il conteggio dei danni, e la stagione è compromessa”. Decine di ettari di carciofi allagati, sommersi dalla furia dell’acqua: le piante, quasi pronte per la produzione, sono compromesse. Un ennesimo colpo, durissimo, dal quale gli agricoltori dovranno risollevarsi.