Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri della Stazione di Cagliari–San Bartolomeo hanno dato esecuzione a un ordine di cessazione della misura detentiva degli arresti domiciliari e contestuale ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cagliari – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il provvedimento riguarda un 28enne cagliaritano, disoccupato e già noto alle forze di polizia, condannato in via definitiva a una pena di 3 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione per reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti per i quali era già stato arrestato a Cagliari nel 2023.

Al termine delle formalità, il condannato è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove sconterà la pena residua, come disposto dall’Autorità Giudiziaria mandante.