Tragico incidente questa mattina all’alba tra Cittanova e Marzaglia, lungo la via Emilia. Per motivi ancora da accertare un camion che trasportava latte e una vettura si sono scontrati. Stando a quanto ricostruito fino a quadro momento, entrambi i mezzi sono finiti nella scarpata adiacente la strada.

Nell’impatto, purtroppo, sono morti tre uomini che erano a bordo della vettura, mentre il conducente versa in gravi condizioni. Grave anche l’autista del camion, trasportato d’urgenza all’ospedale di Reggio Emilia.

Sul posto gli agenti della polizia locale per gli accertamenti e la ricostruzione del sinistro e la squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto ad estrarre le persone coinvolte dalle lamiere e a mettere in sicurezza la zona.