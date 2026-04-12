Si è spento serenamente, circondato dell’affetto dei suoi cari.

PIERPAOLO RUGGERI

noto Piero,

lascia un vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto. Lo annunciano con profondo dolore la moglie Silvana, i figli Alessandro e Alberto, le nuore, la nipote e parenti tutti. Un ringraziamento speciale va a tutto il personale medico e infermieristico del reparto di Gastroenterologia dell’ospedale Brotzu per le eccellenti cure e il costante supporto ricevuto. Le esequie si terranno lunedi 13 aprile a Dolianova presso la cattedrale di San Pantaleo alle 15:30

O.F. A. Meloni

Cagliari tel. 070487397