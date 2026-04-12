Talento e passione, con un percorso che sembra già segnato verso l’arte è il palcoscenico. È la storia di Matteo Trullu, 13enne di Decimomannu e vincitore dell’ ultima edizione del talent di RaiUno The Voice Kids. Il giovanissimo talento sardo si è distinto per capacità vocali e come musicista, mostrando grandi doti e maturità artistica nonostante l’età così giovane. Il Comune di Decimomannu ha voluto omaggiare il 13enne in una cerimonia fatta di grande emozione e condivisione.

“𝐔𝐧 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐨𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀”, le parole della sindaca Monica Cededdu.

“Il Consiglio Comunale, abbiamo avuto l’onore di 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐦𝐢𝐨 𝐚 Matteo Trullu, 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐞𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐦𝐞𝐬𝐞 che, con il suo straordinario percorso artistico, ha portato il nome di Decimomannu su un palcoscenico nazionale.

È stato un momento intenso e carico di emozione, condiviso insieme alla sua famiglia, che vogliamo ringraziare di cuore per il sostegno, la dedizione e i valori trasmessi.

Matteo rappresenta molto più di un talento: è l’esempio concreto di come passione, impegno e sacrificio possano trasformarsi in risultati importanti, capaci di rendere orgogliosa un’intera comunità.

Per questo, come Amministrazione, abbiamo voluto accompagnare questo riconoscimento con un gesto concreto: 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐛𝐨𝐫𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨, un piccolo contributo per sostenere il suo percorso formativo e artistico, incoraggiando il suo grande talento e il suo impegno quotidiano.

Investire nei nostri giovani significa investire nel futuro della nostra comunità.

𝐀 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐨 𝐯𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐬𝐢𝐧𝐜𝐞𝐫𝐨 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐢𝐨: 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚 𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐢 𝐭𝐮𝐨𝐢 𝐬𝐨𝐠𝐧𝐢, 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐚𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.𝐃𝐞𝐜𝐢𝐦𝐨𝐦𝐚𝐧𝐧𝐮 𝐞̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐞.”

“Crescere in una comunità che sa valorizzare i propri giovani è un enorme privilegio, ricevere inoltre un’ Encomio e un sostegno concreto come questa Borsa di Studio dalla Giunta mi fa sentire parte integrante di un Progetto comune. Ora ho una grande responsabilità: quella di continuare a onorare la fiducia di tutti i cittadini di Decimomannu”, ha commentato emozionato Matteo.

“Un grazie immenso a Monica Cadeddu Sindaco e a tutta l’amministrazione per questo splendido attestato di stima”.