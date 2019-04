Tragedia sulle strade sarde, muore un motociclista 29enne di Orani

Un ventinovenne di Orani, Stefano Sedda, ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto al chilometro 134 della Statale 128, a Gavoi. A notare il suo corpo sull’asfalto un automobilista, che ha dato subito l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno cercato di salvargli la vita in tutti i modi, ma inutilmente. Sono ancora poco chiare le cause dell’incidente, così spiegano dalla caserma dei carabinieri di Gavoi. Zedda stava guidando una Honda: i militari stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di una tragedia, l’ennesima, che “colora” di rosso le strade isolane.