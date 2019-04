Iglesias, due auto in fiamme nella notte.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti intorno alle 3:30, in via Velio Spano, a Iglesias, per l’incendio di due autovetture in sosta.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento che ha provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto le auto e a mettere in sicurezza l’area circostante.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.